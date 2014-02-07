Українці не здали на утилізацію жодного автомобіля - ВААІД

За даними Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів (ВААІД), за минулі з часу введення утилізаційного збору півроку українці не здали на утилізацію жодної машини. Про це сказано у статті "Операція утилізація", опублікованій в журналі Корреспондент.

При цьому витрати на сплату утилізаційного збору фактично лягли на плечі українських покупців іномарок.

Як повідомляє видання, заважає українцям здавати на утилізацію старі авто два чинники.

По-перше, утилізувати автомобіль можна лише після того, як його зняти з реєстрації. Це клопітка процедура - машину, якщо вона не на ходу, доведеться доставляти у Міжрайонний реєстраційно-екзаменаційний відділ (РЕВ) на евакуаторі - звісно, за гроші. Інший варіант - запросити інспектора ДАІ прсто в гараж або на стоянку, щоб він міг на місці оглянути автомобіль. Але влаштувати це проблематично.

Читайте такожLada вилетіла з десятки лідерів українського авторинкуПо-друге, більшість пунктів прийому машин на утилізацію існують лише на папері. Так, судячи з реєстру, опублікованому на сайті Мінекології, в Києві здати автомобіль можна в трьох місцях. Однак це тільки теоретично.

За першою адресою, на вул. Новокостянтинівській, розташовані кілька автосалонів. Жодного оголошення про те, що десь тут приймають списані машини, в них немає. А менеджери салонів щиро дивуються питанням на цю тему.

За двома іншими адресами - на Столичному шосе і в Балтійському провулку ситуація трохи інша. Тут є технічні ресурси та майданчики для прийому старих автомобілів, але поки що все це не працює, йдеться в статті.

У той же час, в Мінекології відмовилися відповідати на питання про кількість вже утилізованих авто - чиновники заявили, що “чекають звітів від суб'єктів господарської діяльності”.