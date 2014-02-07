Збитки Придніпровської залізниці від незбережених вантажів скоротилися в 1,6 разу

Збитки Придніпровської залізниці (ПЗ) у 2013 році від незбережених вантажів скоротилися порівняно з 2012 роком у 1,6 рази - до 736 тис. грн, з яких підприємству відшкодовано близько 280 тис. грн, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

"Найпоширенішою причиною незбереження вантажів у 2013 році залишалися крадіжки - понад 75%. Традиційно злодіїв найчастіше цікавили вугілля, металопродукція та брухт", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, минулого року Придніпровська магістраль продовжила вживати заходи, необхідні для забезпечення збереження вантажів при їх транспортуванні.

Зокрема, на станції Запоріжжя-Ліве вантажні поїзди формують таким чином, щоб вагони з металопродукцією були розташовані «в голові» рухомого складу або поруч з номенклатурними вантажами, які охороняють.

Крім того, на деяких ділянках Придніпровської залізниці запроваджено патрулювання оперативних груп воєнізованої охорони придніпровської залізниці та транспортної міліції, а на станціях П'ятихатки-Стикова, П'ятихатки, Запоріжжя-Ліве та Синельникове-1 функціонують приватні охоронні структури.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця у 2013 році зафіксувала 54 випадки розкрадання, псування і розукомплектації елементів приміського рухомого складу на суму 85,5 тис. грн, що на 45,95% більше, ніж у 2012 році.

Працівники підрозділів служби воєнізованої охорони Придніпровської залізниці у 2013 році попередили 432 випадки розкрадання вантажів і матеріальних цінностей залізниці на загальну суму понад 395 тис. грн.

Збитки Придніпровської залізниці у 2013 році від незаконного втручання сторонніх осіб в роботу збільшився порівняно з 2012 роком у 4 рази - до 102,9 тис. грн з 25,7 тис. грн.

Довідка УНІАН. Придніпровська залізниця - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.