Аеропорт «Одеса» змінив графік прийому і відправлення літаків через сильний туман

Міжнародний аеропорт «Одеса» у понеділок, 10 лютого, змінив графік прийому і відправлення літаків через сильний туман.

Як передає кореспондент УНІАН, скасовано два рейси: із Стамбула (Туреччина), що очікувався о 9.10, і з Внуково (Росія), посадка якого була запланована на 11.00. Крім того, посадка літака з Шереметьєво (Росія), який очікувався о 9.45, очікується о 16.45. З Борисполя – з 10.50 на 11.35, з Жулян – з 11.10 на 12.10.

Також перенесено з 10.35 на 17.45 рейс з Одеси в Шереметьєво і скасовано два рейси – на Стамбул (10.05) і Внуково (12.00).

Решта літаків поки що очікується за розкладом, але, за словами співробітників аеропорту, «при такому тумані, мало хто захоче скористатися злітною смугою».

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і зв'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.

За підсумками 2012 року аеропорт «Одеса» збільшив пасажиропотік на 10,1% - до 907,6 тис. пасажирів.