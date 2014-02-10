СК «Провідна» тимчасово втратила ліцензію на автострахування

Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) тимчасово призупинила дію ліцензії страхової компанії “Провідна” на здійснення у формі обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), повідомляється на сайті регулятора.

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Згідно з повідомленням, компанії тимчасово заборонено укладати договори зі споживачами фінансових послуг цього виду страхової діяльності. При цьому Нацкомфінпослуг зазначає, що тимчасове призупинення дії ліцензії не звільняє компанію від виконання зобов'язань, і компанія зобов'язана припинити порушення, що стали підставою для тимчасового зупинення дії ліцензії.

Причини, що послужили підставою для призупинення дії ліцензії ОСЦПВ, регулятор не уточнює.

Розпорядження Нацкомфінпослуг набирає чинності з 11 лютого.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня набуло чинності розпорядження Нацкомфінпослуг №4677 «Про внесення змін у деякі нормативно-правові акти Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України». Розпорядження фіксує вимоги щодо здійснення діяльності страховика, порушення яких може призвести до вжиття заходів впливу у вигляді тимчасового зупинення або анулювання ліцензії.

Довідка УНІАН. СК «Провідна» працює на страховому ринку України з 1995 року і входить у трійку компаній-лідерів з продажу полісів ОСЦПВ. Регіональна мережа компанії включає понад 430 офісів, 25 центрів врегулювання збитків, 25 центрів медичного асистансу по всій Україні та власний контакт-центр. Агентська мережа компанії нараховує понад 5 600 страхових агентів.

Компанія є членом Ліги страхових організацій України, Моторного (транспортного) страхового бюро України та інших професійних об'єднань.