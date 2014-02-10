Сім морпортів України через сильний туман працюють з обмеженнями

Зокрема, Миколаївський, Херсонський, Іллічівський, Одеський, "Южний", Скадовський морські порти і порт "Октябрьськ" працюють з обмеженнями, а також закриті для руху суден Херсонський і Бузько-Дніпровсько-Лиманський морські канали.

Згідно з повідомленням, інші об'єкти транспортного комплексу і поштового зв'язку працюють у штатному режимі, зокрема, і аеропорти.

Крім того, на дорогах України функціонують 156 одиниць техніки і 252 дорожніх працівники. Ускладненим залишається рух лише на одній ділянці дороги (Т-15-10 Арбузинка – Єланець – Нова Одеса, км. 86+000 – км. 98+000), проїзд рештою доріг загального користування забезпечений.

"Мінінфраструктури закликає учасників дорожнього руху бути максимально уважними у зв'язку з туманами і обмеженою видимістю", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у січні багато ділянок автомобільних доріг загального користування в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій і Миколаївській областях було закрито для руху транспорту через негоду.

Міжнародний аеропорт «Одеса» у понеділок, 10 лютого, змінив графік прийому і відправлення літаків через сильний туман, також через туман затримуються рейси в харківському аеропорту.