Донецька залізниця завершує відновлювальні роботи на перегоні Удачне - Межова

"Відновлювальні роботи на перегоні Удачне - Межова тривають. Станом на 8:30 8 лютого піднято всі 26 цистерн із пропан-бутаном. Станом на 13:30 9 лютого вже відновлено залізничний шлях - 150 м. В даний момент силами підрозділів служби електропостачання Донецької залізниці ведуться роботи з відновлення контактної мережі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого о 5:58 на перегоні Удачне - Межова Донецької залізниці зійшли з рейок 26 цистерн з пропан-бутаном та відбулося їх загоряння. Вантажний потяг складався з 66 цистерн.

Для ліквідації наслідків пожежі було залучено 59 одиниць техніки і 326 працівників.

За попередніми оцінками, відновленню підлягають близько 250 м шляхів та 520 м контактної мережі.

У зв'язку з цим Донецька залізниця змінила маршрути курсування деяких пасажирських поїздів до 15 лютого, а також до 12 лютого організує позачергове комісійне обстеження всіх залізничних переїздів, що знаходяться на балансі підприємства.