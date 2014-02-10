"Ютейр-Україна" з 30 березня почне виконувати рейси Київ - Рига

Авіакомпанія «Ютейр-Україна» з 30 березня 2014 року почне виконувати щоденні рейси за маршрутом Київ - Рига (Латвія) - Київ з міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі авіакомпанії.

Згідно з повідомленням, вильоти з Києва будуть здійснюватися в 10:30 з понеділка по п'ятницю і о 11:30 в суботу і неділю. Вильоти з Риги будуть здійснюватися о 16:00 з понеділка по суботу і о 15:00 в неділю.

Усі авіарейси будуть здійснюватися на нових літаках АТР-72-500 2012 року випуску. Обслуговування на борту організовано в преміум-економічному та економічному класах.

Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія «Ютейр-Україна» за підсумками 2013 року збільшила пасажирські авіаперевезення в 2,5 рази в порівнянні з 2012 роком - до понад 1 млн осіб.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Ютейр-Україна» створена у вересні 2008 року. Входить в групу «Ютейр». «Ютейр-Україна», що базується в міжнародних аеропортах «Луганськ», «Бориспіль» і «Жуляни» (Київ), виконує регулярні та чартерні рейси в країни ближнього і далекого зарубіжжя на літаках ATR-42, ATR 72-500, Boeing 737-800 і CRJ-200.