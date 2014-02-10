"Укрзалізниця" направить у цьому році 12 млн грн на ремонт вокзалів 20

Зокрема, "Укрзалізниця" планує реконструювати 9 вокзалів, а також капітально відремонтувати ще 11 на суму близько 12 млн грн.

За даними Головного управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд "Укрзалізниці", реконструкція проводитиметься на вокзалах станцій Рубіжне, Горлівка та Брусин Донецької залізниці, Бердичів, Старокостянтинів–2, Сербинівці та Конотоп Південно-Західної залізниці, Ромодан Південної залізниці, а також Умань Одеської залізниці.

Згідно з повідомленням, на реконструкцію перелічених станцій "Укрзалізниця" має намір виділити понад 7 млн грн, зокрема, на станціях Рубіжне і Горлівка планується замінити віконні і дверні блоки, реконструювати фасади будівель, а також провести внутрішні оздоблювальні роботи. На станціях Бердичів та Старокостянтинів–2 планується реконструювати покрівлі і фасади, упорядкувати прилеглі території, виконати внутрішні оздоблювальні роботи. На станції Сербинівці торік відремонтували покрівлю, а цього року оновлять фасад і інтер’єр вокзального приміщення тощо.

Окрім цього, ще близько 5 млн грн цього року «Укрзалізниця» планує виділити на капітальний ремонт внутрішніх приміщень, фасадів та покрівель одинадцяти вокзалів. Ремонтні роботи пройдуть на вокзалах станцій Микитівка, Попасна, Роя, Скотовата, Кривий Торець Донецької залізниці, Крижопіль, Кіровоград, Зятківці, Кучурган Одеської залізниці, Горбащі та Олевськ Південно-Західної залізниці.

Також цього року підрозділами будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд планується відремонтовано 43 пасажирські платформи, а торік було відремонтовано 105.

Як нагадали у прес-службі, в 2013 році було реконструйовано 12 вокзалів і вокзальних комплексів, а також ще 116 вокзалів було відремонтовано.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в 2013 році облаштували вокзали і станції країни з урахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями.

В цілому, на території залізниць України діють 125 залізничних вокзалів, з них 19 позакласних, 12 - першого класу, 36 - другого класу, 58 - третього класу.