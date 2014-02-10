Маршрут курсування поїздів зі станції Харків-Пасажирський відновлено

Південна залізниця (ПЗ) 10 лютого відновила маршрут курсування приміських та пасажирських поїздів підвищеного комфорту, які прибувають та відправляються зі станції Харків-Пасажирський, за всіма напрямкам згідно з чинним графіком руху, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

"10 лютого 2014 року маршрут курсування приміських поїздів і поїздів моторвагонного рухомого складу підвищеного комфорту, які прибувають та відправляються зі станції Харків-Пасажирський, відновлено за всіма напрямкам згідно з чинним графіком руху поїздів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, маршрут курсування деяких приміських та пасажирських поїздів підвищеного комфорту, які прибувають та відправляються зі станції Харків-Пасажирський, зміненили 6 лютого через технічний збій у роботі станції.

Це було пов'язано з тим, що 5 лютого на станції Харків-Пасажирський раптово зникло електроживлення пристроїв залізничної автоматики стрілок і світлофорів, і в зв'язку з цим дані пристрої були переведені в ручний режим роботи.

Причину виникнення технічного збою в роботі станції з'ясовує спеціальна комісія, до складу якої увійшли представники контролюючих і правоохоронних органів.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць України. Довжина її становить понад 3000 км., розгорнута довжина головних шляхів становить понад 4000 км. Географічне положення і конфігурація напрямків та дільниць дороги визначає її велике транзитне значення. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 млн осіб.