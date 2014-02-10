Від снігу розчищені всі дороги, запевняє голова Мінрегіону

В Україні від снігу розчищені всі дороги та забезпечено проїзд по них до населених пунктів.

Про це заявив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Темник, повідомляється на сайті міністерства.

Він зазначив, що за інформацією Укравтодору, наразі забезпечено проїзд транспорту на всіх дорогах державного значення. Зокрема, вчора, 9 лютого, дорожниками була розчищена остання дорога державного значення «Т-05-08 Донецьк-Новоазовськ-Сєдове», де через великі снігові замети висотою 3-4 метри було обмежено рух транспорту.

Загалом з початку ускладнення погоди службами Укравтодору розчищено 32 дороги державного значення, де рух транспорту був закритий, ускладнений чи обмежений, а саме: у Волинській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Донецькій, Запорізькій та Миколаївській областях.

Також були розчищені проїзди до 829 населених пунктів в 9 регіонах: Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Кіровоградській, Одеській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській та Волинській областях.

Щоденно для розчищення доріг від снігових валів було залучено до 3 тис. працівників та до 1400 одиниць дорожньої техніки. У тому числі, до 80 роторних снігоочисників, 120 навантажувачів, 45 бульдозерів, 110 автогрейдерів.