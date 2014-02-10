Львівська залізниця зменшила перевезення вантажів на 1,2%

Львівська залізниця (ЛЗ) у 2013 році скоротила перевезення вантажів у порівнянні з 2012 роком на 1,2% - до 22,87 млн тонн, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, за вказаний період було задіяно 379 849 вагонів, що на 0,7% більше показника 2012 року.

Зокрема, львівська залізниця 2013 року збільшила експортні перевезення вантажів порівняно з 2012 роком на 9,5% - до 10,4 млн тонн, а перевезення імпортних вантажів скоротилися на 23%, перевезення транзитних вантажів скоротилася на 7,9% - до 9,6 млн тонн. Перевезення вантажів у внутрішньому сполученні скоротилися порівняно з 2012 роком на 2,5% - до 12,3 млн тонн.

Також повідомляється, що минулого року Львівська магістраль навантажила 22,7 млн тонн вантажів, що на 2,6% більше, ніж у 2012 році.

За вказаний період львівська залізниця збільшила порівняно з 2012 роком обсяги перевезень таких номенклатур вантажів: кам'яного вугілля - на 16% - до 1,7 млн тонн, лісових вантажів - на 12% - до 1,8 млн тонн, цементу - на 5% - до 1,6 млн тонн.

Крім того, за вказаний період навантажили 10,5 млн тонн будівельних вантажів, які займають 47% від загального обсягу навантажень.

Як повідомляв УНІАН, обсяг зернових, відвантажених і перевезених Львівською залізницею у 2013 році збільшився порівняно з 2012 роком на 36,5% - до 2,3 млн тонн.

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в 2013 році скоротила перевезення вантажів у порівнянні з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн. тонн та перевезення пасажирів - на 0,4%, до 483,3 млн осіб.

Відомство планує у 2014 році збільшити перевезення вантажів на 1,2% - до 447,006 млн тонн вантажів.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України і проходить по території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діють 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.