Залізниці України скоротили перевезення контейнерів на 12%

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Згідно з повідомленням, поїзд, який курсує за маршрутом Словаччина (Кошіце) - Росія (Перспектива) перевіз 15 878 контейнерів, за маршрутом Нікополь - Іллічівськ - Нікополь - 9 342 одиниці, Румунія - Росія (Москва) - Румунія - 8 786, Румунія - Тольятті - Румунія - 3 698, «Ленд Брідж» (Китай, Угорщина) - 5 056, «Дніпровець» (Одеса - Дніпропетровськ - Ліски) - 6 346, «Хрещатик» (Одеса - Київ - Ліски) - 5 049, Київ-Ліски - Дорнешти - 6 500 контейнерів.

"Зараз по території України організовано та курсує 14 контейнерних поїздів. Перевезення контейнерів у складі контейнерних поїздів становлять 40% від загального обсягу перевезених контейнерів територій України", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі наголосили, що, "Укрзалізниця" постійно проводить роботи із залучення додаткових вантажопотоків на територію України і розширення географії міжнародних проектів за участю залізниць країни з питань тарифної політики, технічного переозброєння, створення нових інформаційних технологій, облаштування прикордонних переходів, удосконалення технології перевізного процесу, а також сервісу послуг.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» за 10 місяців 2013 року перевезла 65,3 тис. контейнерів у всіх видах сполучень, з них 58,62 тис. у складі контейнерних поїздів.

Довідка УНІАН. Загальна довжина мережі залізниць України становить 22 тис. км, зокрема протяжність міжнародних транспортних коридорів териториєю України становить 3,2 тис. км.

Питома вага залізничного транспорту в загальному вантажообігу країни становить близько 84%, а у пасажирообігу - майже 46%.