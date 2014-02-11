Аеропорт «Одеса» призупинив прийом і відправлення літаків

Як передає кореспондент УНІАН, скасовано рейс зі Стамбулу (Туреччина), що очікувався о 9.10; літак з «Внуково» (Росія), посадка якого була запланована на 11.00, планується прийняти о 13.10, рейс з «Домодєдово» (Росія), який очікувався о 11.05, перенесено на 13.40, з «Шереметьєво» (Росія) – замість 9.45 - на 12.15. З «Борисполя», який очікувався 10 лютого о 10.50, планується прийняти сьогодні в 20.30.

Також перенесено з 10.35 на 13.10 рейс з Одеси до «Шереметьєво», з 11.55 на 14.20 - рейс з «Домодєдово», скасовано рейс на Стамбул (10.05). Пасажири літака на «Бориспіль», який планувалося відправити 10 лютого о 17.00, тільки зараз пройшли реєстрацію, але точний час його вильоту поки невідомо. Згідно з даними диспетчерів аеропорту, не прибуде до Одеси літак з «Жулян» о 11.10 (час його посадки уточнюється).

Решта літаків поки очікується згідно з розкладом.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України, він пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.

За підсумками 2012 року аеропорт «Одеса» збільшив пасажиропотік на 10,1% - до 907,6 тис. пасажирів.

Читайте такожПяти авіакомпаніям видали права на рейси з обласних центрів України