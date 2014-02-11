"МАУ" за рік збільшила пасажиропотік на 64%

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю журналістам повідомив президент "МАУ" Юрій Мірошников.

«Ми у 2013 році перевезли 4,6 млн пасажирів, зростання 64% порівняно з 2012 роком. Крім того, протягом року ми подвоїли флот», - сказав Мірошников.

При цьому він уточнив, що, за попередніми даними, 2013 рік став для авіакомпанії прибутковим, проте обсяг одержаного прибутку по факту виявився істотно меншим за прогнози, оскільки у 4-му кварталі 2013 року компанія опинилася під тиском цілої низки чинників. «Зросли ціни на пальне, значно посилилася конкуренція на внутрішньому ринку, істотно ускладнила стан справ вибухова лібералізація на маршруті Київ-Москва, яка сприяла різкому падінню цін, внутрішньополітична ситуація усередині України також ускладнилася. У результаті, тільки у грудні ми не дорахувалися близько 10 млн дол. доходів», - сказав Мірошников.

За його словами, авіакомпанія відзначає падіння попиту на авіаперевезення не лише в короткостроковій перспективі, а й в перспективі 6-8 місяців. «Є труднощі, ми спостерігаємо падіння попиту, відмови пасажирів. Є проблеми з лізінгодавцями – навіть вже по підписаних протоколах про наміри. Транзит йде, - сказав Мірошников. – Ми сподіваємося на відкладений попит. Тому що сьогодні видно, що людям не до подорожей. Ми бачимо те, що відбудеться у лютому і березні. Бачимо і те, що ті, хто планує поїздку за 6-8 місяців, вже ухвалюють рішення не на користь України», - відзначив президент "МАУ".

У зв'язку з цим, за словами Мірошникова, найімовірніше, 2014 рік не стане для компанії роком розвитку. І тому керівництво компанії не висуває завдань з нарощування ключових показників господарської діяльності. Водночас "МАУ" розвиватиме ті транзитні потоки, які вже навчилися використовувати результативно. «Ми плануємо відкрити маршрут Київ - Нью-Йорк і Київ-Пекін. Плануємо запустити лінії на Стокгольм, Мінськ, Кишинів. Щодо флоту, то у 2014 році ми розраховуємо поповнити флот далекомагістральних літаків до 4 літаків Боїнг-767», - розповів Мірошников, додавши, що багато в чому плани дуже умовні, оскільки будувати прогнози за поточної економічної ситуації украй складно.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) – одна з провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії перебувають у приватній власності. Базовим аеропортом МАУ є Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Авіакомпанія здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки і СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів до більш ніж 3000 міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень. Флот компанії налічує 40 літаків. Раніше в МАУ планували у 2014 році перевезти 5,9 млн пасажирів.

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