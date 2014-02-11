У США скасували майже тисячу авіарейсів через штормове попередження

Американська авіакомпанія US Airways скасувала майже тисячу рейсів через штормове попередження на південному сході країни.

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС, посилаючись на CNN.

У понад 40 округах штату Джорджія оголошено режим надзвичайної ситуації. Низка шкіл і інших установ штату у вівторок і середу залишаться закритими. Через загрозу сніжної бурі авіакомпанія US Airways скасувала 888 рейсів.

У середині минулого тижня снігова буря накрила практично все Східне узбережжя США від Вашингтона до Бостона, а також штати Середнього Заходу. У деяких районах випало понад 30 см снігу, без електрики залишилися понад 1 млн споживачів. У багатьох штатах були закриті школи і державні установи. Влада штатів Нью-Йорк і Нью-Джерсі оголосили про введення режиму надзвичайної ситуації.

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