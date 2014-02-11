Президент МАУ назвав умови для реалізації Договору про відкрите небо з ЄС

Про це в коментарі журналістам заявив президент авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) Юрій Мірошников.

«Скасування віз має відбутися паралельно з введенням єдиного авіапростору. Коли фактор бажання та наявності коштів стане ключовим, зросте попит на авіаперевезення. Загалом ми це вітаємо», - сказав він.

Водночас Мірошников висловив припущення, що в сформованих умовах, без зняття бар'єрів, Договір про відкрите небо може виявитися згубним для вітчизняних перевізників. «У песимістичному для нас і оптимістичному для європейців варіанті сюди прийдуть мережеві перевізники, які зможуть літати стільки, скільки хочуть. Вони потягнуть українського пасажира через свої хаби транзитом у всі точки світу. Цього транзитного пасажира ми як авіаперевізник втратимо. Потім прийдуть лоукости з їх низькими цінами і відберуть у нас пасажирів, що летять point-to-point - з початкового пункту в кінцевий пункт без стикування або пересадки... Тоді ми залишимося з діркою від бублика», - прогнозує президент МАУ.

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Водночас він зазначив, що удар по вітчизняному авіаперевізнику може бути пом'якшено за рахунок відсутності великого інтересу великих перевізників до українського ринку і великої частки декларативності міжнародних документів. «Текст будь-якого міжнародного договору - це декларація, договір про рівноправність та можливостях сторін. Ці можливості у європейських перевізників є вже зараз. Але вони не літають сюди з тією частотою, з якою могли б літати. Чому? Немає економічної доцільності, немає достатнього попиту, багато причин, - зазначив Мірошников. - У мене є надія на те, що тенденція невикористання можливостей великими компаніями збережеться. Причому до того моменту, поки ринок все ж не відрегулює, а саме - поки не з'явиться попит. А він з'явиться з відміною віз».

Раніше міністр інфраструктури України Володимир Козак повідомив, що 14 березня 2014 року Україна планує підписати з Європейським Союзом Договір про відкрите небо, який планувалося підписати в загальному пакеті Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом у Вільнюсі на саміті Східного партнерства.

У листопаді 2013 року уряд України погодив текст угоди про відкрите небо з країнами Євросоюзу і розпочало підготовку до його підписання. Мета угоди - поступова лібералізація ринків, використання загальних правил на основі правил ЄС у галузі цивільної авіації, сприяння промисловому і операційному співпраці.

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