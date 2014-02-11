ЗМІ: В Україні через зміну курсу гривні подорожчають усі автомобілі

Згідно з прогнозами корпорації "УкрАВТО", ситуація на авторинку в першу чергу буде залежати від стану економіки країни і зростання доходів населення, повідомляє ТСН.

Кількість нових легковиків у 2014 році корпорація очікує на рівні 195 тисяч машин, що на 3% нижче результатів 2013 року, а зростання середньої вартості автомобілів збережеться на рівні 4-5%.

Тим часом у групі компаній "АІС" кажуть, що подорожчання зачепить усі автомобільні бренди, і насамперед воно пов'язане з підвищенням курсу долара і євро.

Читайте такожУкраїнці не здали на утилізацію жодного автомобіля - ВААІДПри цьому, якщо гривня продовжить падати, то автомобілі подорожчають пропорційно. Багато імпортерів вже навіть заклали в розрахунок поставок цього року новий курс. Деякі європейські бренди вже збільшили вартість машин приблизно на 3%. У найближчому майбутньому можна чекати зростання цін авто ще на 3-5%, повідомляє видання.