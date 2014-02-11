Залізниці України збільшили перевезення зернових на 19,8%

Обсяги зернових, відвантажених і перевезених залізничним транспортом України в січні 2014 року збільшилися порівняно з аналогічним місяцем 2013 року на 19,8% - до 2,8 млн тонн, при цьому було задіяно близько 44 тис. вагонів-зерновозів, повідомили УНІАН у прес-центрі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалиныця») з посиланням на головне управління перевезень відомства.

"У січні 2014 року залізниці України навантажили понад 43,9 тис. зерновозів, у яких перевезено 2,8 млн тонн зернових вантажів (кукурудза, макуха, шрот і інші продукти помелу), що на 19,8% більше аналогічного періоду минулого року. Обсяги навантаження зерна зросли на 23% до 39,1 тис. вагонів (2,5 млн тонн)", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, за вказаний період на залізницях щодоби вантажилось 1417 вагонів з зерновими вантажами (з яких 1262 вагони з зерном), що на 19,8% більше січня минулого року.

Зокрема, залізниці у січні занурили 35781 вагон із зерном на експорт через морські порти (що на 26,9% більше січня минулого року), в яких перевезли 2,3 млн тонн зерна.

Також повідомляється, що Придніпровська магістраль в січні збільшила навантаження зерна порівняно з плановим показником на 18,8%, Донецька залізниця - на 27,6%, Південна магістраль - на 4% і Південно-Західна залізниця - на 8,7%.

Крім того, загальний оборот зерновіз у січні становив 8,76 доби, що більше аналогічного періоду 2013 року на 0,84 діб. Обіг навантаженого вагона зменшився на 0,25 доби, місцевого - на 0,21 доби, транзитного - на 0,56 доби.

"Навантаження зменшилося в святкові і вихідні дні через відсутність замовлень з боку зернотрейдерів та інших вантажовласників і неритмічний підхід судів. Тепер залізничники очікують ажіотажного попиту на зерновози і вимог замовників задовольнити замовлення в оперативному режимі", - наголосили в прес-службі.

При цьому логістичний процес вантажоперевезень значно ускладнюється обмеженими можливостями портів, зокрема, у зв'язку з несприятливими погодними умовами в січні, а також елеваторів в процесі навантаження-вивантаження.

Як повідомляв УНІАН, обсяги зерна, відвантажені і перевезені залізничним транспортом України у 2013 році, суттєво скоротилися порівняно з 2012 роком - на 0,5% - до 21,8 млн тонн, при цьому було задіяно понад 340 тис. вагонів-зерновозів.

У 2012 році залізниці занурили 21,9 млн тонн зерна, задіявши при цьому 344 тис. вагонів.

Довідка УНІАН. Робочий парк вантажних вагонів, щодоби задіяних у перевезеннях зернових, на початок року становив 13180 зерновозів, з них навантажених 5155 вагонів, порожніх - 8025. Такої кількості зерновозів достатньо для перевезення 40 млн тонн зернових вантажів.

У 2013 році Україна зібрала рекордний за роки незалежності врожай зернових, який у чистому вазі склав 61,5 млн тонн. Мінагропрод прогнозує експорт зерна з України в 2013/2014 МГ на рівні 32,5 млн тонн, що може стати абсолютним рекордом для незалежної України.