"МАУ" має намір активно освоювати ринки країн Кавказу, Далекого Сходу та Азії

Найбільший український авіаперевізник авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» має намір найближчими роками активізувати роботу на ринках країн Кавказу, Далекого Сходу та Азії, повідомив в інтерв'ю журналістам президент МАУ Юрій Мірошников.

«Ми працюємо над східними і східним напрямками транзитом. Процес ускладнює зарегульованість східного ринку порівняно з лібералізоване західним ринком, - сказав Мірошников. - Плюс очевидно те, що попит на Схід в рази менше попиту на Захід, але будемо працювати, співпрацювати з владою, щоб розширювати договірну базу, знаходити нових партнерів на Сході, щоб наближати їх до нашого розумію цінності лібералізації ринку».

На думку Мирошнікова, вельми успішним стало відкриття лінії Київ-Бангкок, яку "МАУ" планує розширити на сусідні з Таїландом країни. «Зараз середня завантаженість рейсу в Бангкок становить 83-84%», - повідомив Мірошников.

Водночас він наголосив, що розвиток відносин з іншими східними партнерами проходить досить нерівномірно. «Де-то виходить домовлятися швидше. Як, наприклад, у Грузії, Вірменії, Азербайджані. Де-то ситуація гірше - наприклад, в Узбекистані», - розповів президент авіакомпанії.

Він також повідомив, що в числі інших планів - відкриття рейсів в Душанбе і Ашгабад.

Як повідомляв УНІАН, найбільший український авіаперевізник авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» за підсумками 2013 року збільшило пасажиропотік на 64% - до 4,6 млн пасажирів, трохи перевищивши початковий план зростання пасажироперевезень на 2013 рік у 60%.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) - одна з провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії знаходяться в приватній власності. Базовим аеропортом МАУ є Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Авіакомпанія здійснює рейси до столиці і ключові міста Європи, Азії, Африки та СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 міст миру. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень. Флот компанії налічує 40 літаків.