Запуск рейсу МАУ Київ–Пекін можуть перенести з квітня на червень

Запуск міжнародного рейсу Київ–Пекін найбільшого українського авіаперевізника авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) може бути перенесено на кінець червня, хоча раніше планувався на квітень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю журналістам повідомив президент МАУ Юрій Мірошников.

"Типово східна ситуація з усіма випливаючими обставинами. Ми вже півроку не можемо одержати дозвіл китайських властей на польоти до Пекіна, тому перенесли відкриття рейса з 12 квітня на кінець червня. Не виключено, що відкладатимемо і далі", - сказав він.

Раніше в МАУ відзначали, що ринок Азії і Далекого Сходу є дуже значущим для авіакомпанії.

Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» за підсумками 2013 року збільшила пасажиропотік на 64% - до 4,6 млн пасажирів, трохи перевищивши первинний план зростання пасажироперевезень на 2013 рік у 60%.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) – одна з провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії перебувають у приватній власності. Базовим аеропортом МАУ є Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Авіакомпанія здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки і СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів до більш ніж 3000 міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень. Флот компанії нараховує 40 літаків.