"Укрзалізниця" виділить понад 121 млн грн на модернізацію електропостачання

Як зазначили в прес-службі з посиланням на головне управління електрифікації та електропостачання відомства, відповідно до діючої галузевої програми модернізації пристроїв електропостачання на 2012-2016 роки, ці роботи здійснюються в першу чергу на вантажонапружених напрямках і на ділянках курсування прискорених електропоїздів.

Згідно з повідомленням, у поточному році "Укрзалізниця" планує виконати комплекс заходів із реконструкції і технічного переобладнання інфраструктури електропостачання, зокрема контактної мережі, тягових підстанцій і пристроїв енергетики, на ділянках Святогірськ - Букіно Донецької залізниці; Миронівка - П'ятихатки, Одеса - Вапнярка Одеської магістралі; Нова Баварія - Люботин Південної залізниці; П'ятихатки - Чаплине Придніпровської магістралі; напрямків Київ - Вапнярка і Київ - Зернове Південно-Західної магістралі; Львів - Лавочне - Чоп Львівської залізниці.

Залізничники планують замінити майже 152 км зношеного контактного дроту, понад 75 км несучого тросу та 1888 опор контактної мережі, термін експлуатації яких закінчився. Крім того, планується частково замінити ізоляцію на понад 21 тис. ізоляторах, що підтримують і фіксують конструкції контактної мережі.

Також повідомляється, що залізниці планують перевести 74 км напівкомпенсованої контактної підвіски у компенсовану, що дозволить збільшити швидкість руху поїздів до 160 км/год і модернізувати повітряні стрілки.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» планує до 2016 року інвестувати в електрифікацію 1467 км шляху близько 16 млрд грн.

Довідка УНІАН. На сьогоднішній день експлуатаційна мережа залізниць України становить майже 22 тис. км доріг, з яких електрифіковано 47,4%.