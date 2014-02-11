Українські авіакомпанії за місяць збільшили пасажиропотік на 34%

Українські авіаперевізники за підсумками січня збільшили пасажиропотік у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 33,5% - до 540 тис. осіб з 404,6 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури.

«Такий значний приріст обумовлений зниженням авіарейсів у січні 2013 року, коли «Аеросвіт» припинив польоти», - йдеться в повідомленні.

У січні в міжнародному авіасполучення авіакомпанії перевезли 467 тис. осіб, у внутрішньому - 73 тис. осіб, що відповідно на 38,7% і 7,5% більше, ніж у січні 2013 року.

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Найбільше пасажирів скористалися послугами авіаперевізників «Візз Ейр Україна», «Авіалінії Харкова», «Дніпроавіа», «Міжнародні авіалінії України», «Мотор Січ», «Роза вітрів», «Ютейр - Україна», «ЯнЕйр».

Як повідомляв УНІАН, українські авіакомпанії в 2013 році перевезли 8,1 млн осіб, що відповідає рівню 2012 року.