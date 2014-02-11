Рух на ділянці Красноармійськ - Чаплине буде відновлено з 12 лютого

"Роботи з ліквідації наслідків сходження цистерн з пропан-бутаном на перегоні Удачне - Межова завершені. Із 0:00 12 лютого в повному обсязі відновлюється рух на ділянці Красноармійськ - Чаплине. Всі пасажирські та приміські поїзди повертаються у колишній графік за маршрутом Красноармійськ - Чаплино - Синельникове", - йдеться в повідомленні.

Як нагадали в прес-службі, 8 лютого всі 26 цистерн з пропан-бутаном, які 2 лютого зійшли з рейок, було піднято. 9 лютого було відновлено 150 м залізничної колії, а 10 лютого було відновлено 520 м контактного дроту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула, в даний час на перегоні Удачне - Межова вже відновлено рух вантажних поїздів.

Читайте такожДонецька залізниця змінила маршрути деяких пасажирських поїздів

"Відновлено у звичайному режимі рух вантажних поїздів після аварії потяга з пропан-бутаном, яка відбулася 2 лютого 2014 року у Красноармійському районі Донецької області на залізничному перегоні Удачне - Межова. Рух пасажирських поїздів планується повернути звичайний режим уже сьогодні о 24:00", - цитує прес-служба Вілкула.

Крім того, він також повідомив, що комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій продовжує розслідувати причини вищевказаної аварії.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого в 5:58 на перегоні Удачна - Межова Донецької залізниці зійшли з рейок 26 цистерн з пропан-бутаном та відбулося їх загоряння. Вантажний потяг складався з 66 цистерн.

Для ліквідації наслідків пожежі було залучено 59 одиниць техніки і 326 працівників.

Пожежу було вчасно локалізовано, жертв і постраждалих немає.

За попередніми оцінками, відновленню підлягало близько 250 м шляхи і 520 м контактної мережі.

У зв'язку з цим Донецька залізниця змінила маршрути курсування деяких пасажирських поїздів до 15 лютого, а також до 12 лютого організує позачергове комісійне обстеження всіх залізничних переїздів, ящо знаходяться на балансі підприємства.