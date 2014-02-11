В Україні оголошено штормове попередження
18:03, 11 лютого 2014Транспорт/Звя'зок
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Завтра в Україні зберігається підвищена небезпека через тумани та ожеледицю.
Видимість у середу не перевищить 500 метрів
У середу, 12 лютого, в окремих районах країни очікується туман, видимість становитиме 100-500 метрів. На дорогах, крім південних областей та Закарпаття, зберігається попередження про ожеледицю.
Про це пише Meteoprog.
12-14 лютого у зв'язку з відлигою на високогір'ї Івано-Франківської області оголошено попередження про схід снігових лавин. На Закарпатті місцями очікується підвищення рівня води в річках.
У Києві та області вночі та в першій половині дня буде стояти туманна погода. Видимість на дорогах складе 200-500 метрів. Місцями в області на дорогах зберігається ожеледиця.
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