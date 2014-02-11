"Укрзалізниця" за рік виділила понад 139 млн грн на ремонт пристроїв електропостачання

Зокрема, минулого року залізничники замінили 166 км зношеного контактного дроту, 129 км несучого тросу, термін експлуатації якого перевищено, 2885 дефектних опор контактної мережі, більш як 30 тис. ізоляторів застарілих типів на полімерні і замінили 259 секційних ізоляторів.

Крім того, за вказаний період працівники галузі відновили пристрої енергетики, зокрема, замінили 302 км сталевих проводів повітряних ліній, майже 2600 дефектних опор, більш як 16 тис. ізоляторів і понад 1100 трансформаторів, а також модернізували тягові підстанції.

Читайте такожУкрзалізниця виділить понад 121 млн грн на модернізацію електропостачання

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" у 2014 році має намір виділити на модернізацію пристроїв електропостачання 121,3 млн грн.

Відомство планує до 2016 року інвестувати в електрифікацію 1467 км колій близько 16 млрд грн.

Довідка УНІАН. На сьогодні експлуатаційна мережа залізниць України становить майже 22 тис. км колій, з яких електрифіковано 47,4%.

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган управління залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому і міждержавному сполученнях, регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.