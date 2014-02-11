Пасажири придніпровської залізниці за рік замовили у поїздах майже 6 млн склянок чаю та кави

Зокрема, пасажири замовили понад 5,5 млн склянок чаю та близько 350 тис. чашок кави.

Згідно з повідомленням, через залізничні каси у складі вартості квитка в минулому році пасажири придбали 1 млн склянок чаю.

Вартість однієї склянки чаю у поїздах придніпровської залізниці становить 3 грн, кави (в залежності від марки виробника) - до 5 грн.

У прес-службі нагадали, що послуга з продажу чаю під час придбання залізничного квитка діє з 1 липня 2011 року і є добровільною. Пасажири також можуть замовляти чай або каву безпосередньо у провідників пасажирських вагонів.

Також повідомляється, що Придніпровська магістраль в минулому році надала пасажирам більше 6,5 млн комплектів постільної білизни, з них близько 13 тис. комплектів було надано безкоштовно ветеранам Великої Вітчизняної війни та учасникам бойових дій.

ПЗ минулого року витратила 74 тонни порошку вищої якості та 34 тонни спеціальної пральної суміші на прання постільної білизни.

Як нагадали у прес-службі, Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") продовжила на 2014 рік дію благодійних акцій з безоплатного надання чаю й постільної білизни ветеранам війни та учасникам бойових дій.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця у 2013 році перевезла у далекому сполученні 21,7 млн пасажирів.

У 2012 року пасажири Придніпровської залізниці замовили у поїздах 4,6 млн склянок чаю і 333,3 тис. філіжанок кави.

«Укрзалізниця» у 2013 році скоротила закупівлю комплектів постільної білизни для пасажирських поїздів порівняно з 2012 роком на 20,9% - до 289 628 комплектів. Усього в пасажирських поїздах залізниць країни налічується близько 900 тис. комплектів постільної білизни.