"Укрферрі" 13 лютого відкриє поромну лінію Іллічівськ - Стамбул

Лінія буде обслуговуватися поромом Vilnius Seaways, який вміщує 95 причепів (TIR) довжиною 17 метрів, а також 130 пасажирів.

Пором буде відправлятися з Іллічівська по понеділках і четвергах, зі Стамбула - по середах і суботах. Час у дорозі складе близько доби.

Як повідомляв УНІАН, "Укрферрі" 3 червня минулого року відкрила регулярну вантажну ро-ро (накатні вантажі) лінію Деріндже (Туреччина) - Новоросійськ (Росія).

Із 8 липня минулого року судноплавні компанії «Укрферрі» і «DFDS Seaways» (Данія) відкрили поромну лінію Іллічівськ - Поті/Батумі.

Довідка УНІАН. Судноплавна компанія "Укрферрі" заснована в 1995 році. Спеціалізується на морських перевезеннях на Чорному морі. Водночас компанія надає послуги з транспортно-экспедиторського обслуговування експортно-імпортних та транзитних перевезень, експедирування, контейнерних перевезень, агентування та менеджменту суден.