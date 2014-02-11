СК “Провідна” зобов'язалася виправити порушення у своїй роботі

Керівництво страхової компанії «Провідна» визнало обґрунтованість тимчасового призупинення ліцензії компанії і зобов'язалося виправити порушення, виявлені Національною комісією з регулювання ринків фінансових послуг, повідомила прес-служба комісії.

Згідно з повідомленням, 11 лютого відбулася зустріч голови Нацкомфінпослуг Бориса Візирова з керівництвом компанії з питання прийняття комісією 6 лютого 2014 року розпорядження № 321 «Про тимчасове зупинення дії ліцензії СК «Провідна» на провадження страхової діяльності у формі обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».

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«Під час переговорів керівництво компанії визнало обґрунтованість вимог Нацкомфінпослуг, викладених у розпорядженні, щодо систематичного порушення законодавства, і зобов'язалося виправити порушення, зазначені в актах регулятора, що були підставою для прийняття цього рішення», - йдеться в повідомленні комісії.

Також повідомляється, що «Провідна» звернулася до Нацкомфінпослуг із клопотанням, у якому просить регулятор розглянути документи про усунення порушень в максимально короткі терміни. Компанія запевняє, що надалі буде дотримуватися вимог законодавства у сфері надання фінансових послуг та не допускати порушень, наслідком яких є винесення розпоряджень регулятора.

«Нацкомфінпослуг зараз аналізує документи, які були надані страховиком. У разі усунення порушень, що стали підставою для винесення розпорядження регулятора, Нацкомфінпослуг буде прийнято відповідне рішення», - йдеться в повідомленні комісії.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг з 11 лютого тимчасово призупинила дію ліцензії страхової компанії “Провідна” на здійснення діяльності щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ).

Підставою для тимчасового зупинення дії ліцензії ОСЦПВ страхової компанії “Провідна” стало систематичне порушення страховиком законодавства про фінансові послуги.