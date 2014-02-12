Чотири морські порти працюють з обмеженнями через туман

Станом на ранок, 12 лютого, чотири морські торгові порти України з 18 діючих працюють з обмеженнями через туман, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Зокрема, Білгород-Дністровський, Одеський, Іллічівський морські порти, а також порт «Південний» працюють з обмеженнями. Крім того, закриті для руху суден Херсонський і Бузько-Дніпровсько-Лиманський морські канали.

Згідно з повідомленням, українські аеропорти працюють у штатному режимі.

Також повідомляється, що проїзд автомобільними дорогами загального користування забезпечено. На дорогах чергують 51 одиниця техніки та 129 дорожніх працівників.

"За інформацією метеорологів, на високогір'ї східної частини Закарпатської області у зв'язку з відлигою є небезпека сходу снігових лавин, а по всій території країни спостерігаються тумани. Закликаємо учасників дорожнього руху бути максимально пильними та обережними", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого Миколаївський, Херсонський, Іллічівський, Одеський, Південний, Скадовський морські торговельні порти України і порт "Октябрськ" працювали з обмеженнями через сильний туман.

У січні багато ділянок автомобільних доріг загального користування у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях були закриті для руху транспорту через негоду.

Також міжнародний аеропорт «Одеса» у середу, 12 лютого, змінив графік прийому і відправлення рейсів через сильний туман.