Французька SNCF щорічно втрачає на безкоштовних квитках 150 млн євро

Французький державний залізничний холдинг SNCF щорічно втрачає на безкоштовних квитках для низки категорій пасажирів близько 150 млн євро, що негативно впливає на її фінансові показники.

Про це повідомляє інформаційне агентство Польського Радіо (IAR) з посиланням на звіт французької Розрахункової палати.

"Безкоштовними квитками у Франції користуються понад 1,1 млн осіб, половина з них якимось чином пов'язана з французьким державним перевізником: 15% з них - це нинішні співробітники компанії, решта-це їхні дружини і чоловіки, діти і онуки, батьки, дідусі і бабусі, а також вийшли на пенсію співробітники SNCF", - відзначає агентство.

Крім них, можуть безкоштовно їздити члени парламенту та члени їх сімей, співробітники державної адміністрації та судів.

"Розрахункова палата зазначає, що звертала увагу на цю ситуацію ще чотири роки тому, але з того часу ніхто не виявився настільки сміливим, щоб змінити це через те, що в суспільстві звикли, що чиновники мають низку привілеїв", - зазначає IAR, зауваживши, що це система була введена ще у 30-их роках минулого століття.

У звіті також сказано, що втрати компанії через безкоштовні квитки ростуть з року в рік, також як і її заборгованість.

Згідно останнього фінансового звіту SNCF, яким володіє УНІАН, заборгованість компанії на кінець червня 2013 року становила 8 млрд євро, що на 0,5 млн євро більше, ніж на початок минулого року.

Водночас за першу половину минулого року компанія збільшила чистий прибуток до 865 млн євро з близько 250 млн євро роком раніше при збереженні виручки на рівні 16 млрд євро.

У 2012 році холдинг, який працює в 120 країнах і працевлаштовує близько 250 тис. осіб, отримав 383 млн євро чистого прибутку при доходах у 33,8 млрд євро.