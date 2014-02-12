"Укрзалізниця" за рік працевлаштувала понад 2,6 тис. молодих фахівців

Зокрема, 1481 осіб - випускники вищих навчальних закладів, із них 1220 - молоді фахівці. Крім того, "Укрзалізниця" працевлаштувала 793 випускників професійно-технічних училищ і 357 випускників загальноосвітніх шкіл.

Згідно з повідомленням, 60 молодих фахівців із 1220 працевлаштованих торік пройшли підготовку в рамках спеціального проекту залізниць країни і ВНЗ. Із такими студентами "Укрзалізниця" ще під час їхнього навчання уклала відповідні двосторонні угоди.

У поточному році в рамках цього проекту пройдуть підготовку 90 студентів останніх курсів ВНЗ, а в 2015 році - 150 студентів.

З метою швидкої адаптації студентів на виробництві, залізниці організовують для них переддипломну практику на вакантних робочих місцях у підрозділах майбутнього працевлаштування.

"Після закінчення навчання випускникам у стаж роботи, що дає право на одержання надбавки за вислугу років, включено час навчання у ВНЗ із дня укладення двосторонньої угоди. Також усі учасники проекту можуть на спеціальних умовах брати участь у програмі забезпечення житлом працівників залізничного транспорту", - підкреслили в прес-службі.

Також повідомляється, що в 2013 році 3022 співробітники пройшли професійну підготовку, з них 1044 - отримали першу робочу професію в Центрах професійного розвитку персоналу залізниць, а на виробництві таку підготовку пройшли 1978 працівників. Крім того, 7189 працівників галузі пройшли перепідготовку. 47491 фахівець залізниць, зокрема, і керівники, підвищили свою кваліфікацію. Крім того, 9004 працівники залізничної галузі пройшли спеціальне навчання з питань перевезення небезпечних вантажів.

Також в минулому році підвищили кваліфікацію 229 осіб у 9 навчальних групах за змішаною формою навчання. Така форма передбачає проходження половини курсу занять дистанційно без відриву від виробництва, а другу половину курсу - у вищих навчальних закладах.

"Завдяки позитивним результатам і значній економії коштів у 2014 році з використанням дистанційного навчання заплановано підвищити кваліфікацію 1805 працівників 72 групах", - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, залізниці у 2012 році працевлаштували 2200 випускників профільних залізничних вищих навчальних закладів.

Довідка УНІАН. Станом на 1 січня 2014 року кількість працівників підприємств залізничного транспорту склало близько 340 тис. осіб, з них 37,8% жінок, 35,5% - молодих фахівців у віці до 35 років, 1,5% - осоіб пенсійного віку, 17,1% - працівників з повною вищою освітою і 22% - працівників з неповною та базовою вищою освітою.

Кваліфікований персонал для залізниць проходить підготовку в 16 вищих навчальних закладах України, які готують спеціалістів для залізничної галузі майже за 20 напрямками.