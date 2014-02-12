Донецька залізниця в січні збільшила вантажоперевезення на 5,2%

Середньодобове навантаження за вказаний період становило 342 948 тонн.

За даними прес-служби, в січні ДЗ збільшила обсяги перевезення таких номенклатур вантажів порівняно з січнем 2013 року: вугілля кам'яного - на 12,1% - до 6,5 млн тонн, чорних металів - на 16,9% - до 1,6 млн тонн. Крім того, Донецька магістраль перевезла 796,8 тис. флюсів, 751,9 тис. коксу та інших видів вантажу.

Вантажообіг за цей період становив 2,7 млрд т/км нетто, що на 3,5% більше показника січня минулого року.

Середня вага вантажного поїзда становив 3446 тонн брутто. Середня технічна швидкість - 39,7 км/ч. Обіг вантажного місцевого вагона - 3,19 доби.

"Донецька залізниця повністю виконує заявки вантажовідправників та своєчасно надає рухомий склад, а також готова до підвищених обсягів перевезень", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Донецька залізниця у 2013 році скоротила обсяги перевезення вантажів порівняно з 2012 роком на 2,2% - до 139 млн тонн, що становило 36,8% від загального обсягу перевезень залізниць України.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці»). Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км - близько 13% загальної довжини залізниць України.