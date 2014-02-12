В аеропорту Харкова через туман скасовано декілька рейсів

Згідно з даними аеропорту, рейс до Стамбула затримано до 16:15 (за розкладом повинен був відправитися о 3:05). Також до 13:55 затримується виліт рейсу на Москву (Шереметьєво) (за розкладом повинен був вилетіти о 9:55). Крім того, скасовано рейс із Москви (Внуково), який повинен був вилетіти о 13:00.

Крім того, затримується прибуття рейсу зі Стамбула (за розкладом повинен був приземлитися о 2:05, проте очікується прибуття о 15:20), Москви (Шереметьєво) (за розкладом повинен був приземлитися о 9:05, проте очікується прибуття о 13:15), Відня (за розкладом повинен був приземлитися о 13:25, проте очікується прибуття о 13:55).

Крім того, скасовано рейс із Москви (Внуково), який повинен був прибути в 11:40.

У прес-службі аеропорту наголосили, що рішення про скасування рейсу приймає командир повітряного судна, а не адміністрація аеропорту.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» був реконструйований у рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Роботи почалися 1 квітня 2008 року, коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник - український бізнесмен Олександр Ярославський) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Аеропорт «Харків» у 2013 році збільшив пасажиропотік на 21% у порівнянні з 2012 роком - до 605 тис. пасажирів.