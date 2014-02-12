Пенсіонерам-залізничникам надали фінансову допомогу на 167 млн грн

Залізниці України у 2013 році надали фінансову допомогу пенсіонерам-залізничникам на суму понад 167 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

"За підсумками 2013 року залізниці та підприємства залізничного транспорту загалом витратили на підтримку пенсіонерів галузі понад 167 млн грн. Щорічно на допомогу ветеранам витрачається понад 100 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 50,7 млн грн було виділено на оплату медичного страхування 161 892 пенсіонерів, 4,1 млн грн - на побутове паливо за пільговими цінами для даної категорії людей, 25,1 млн грн - на оздоровлення 6 483 пенсіонерів у відомчих оздоровчих закладах, 3,9 млн грн - на проведення хірургічних операцій і лікування 4405 пенсіонерів, 53,1 млн грн - на придбання для них медикаментів, ортопедичного взуття, протезів, окулярів, слухових апаратів.

"Турбота про пенсіонерів галузі є одним з основних напрямів соціальної політики "Укрзалізниці"- в рамках виконання галузевої угоди на залізничному транспорті створена і діє система надання допомоги пенсіонерам-залізничникам, яких налічується понад 230 тис.", - підкреслили в прес-службі.

Крім того, "Укрзалізниця" також надає пенсіонерам галузі допомога з ремонту житла, допомога в виконанні господарських робіт та організовує безкоштовну підписку на відомчі газети. Також протягом кількох років працює програма оздоровлення ветеранів у міжнародному медико-реабілітаційному центрі лінійній лікарні села Клубівка Південно-Західної залізниці, де минулого року було оздоровлено 888 пенсіонерів.

Довідка УНІАН. На залізницях України функціонують ради ветеранів війни і праці з метою підтримки ветеранів залізничної галузі. Ці організації ведуть активну громадську роботу, співпрацюють із залізницями з питань соціального захисту ветеранів, а також надають матеріальну допомогу найбільш нужденним непрацюючим пенсіонерам і ветеранам в межах фінансових можливостей.