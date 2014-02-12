Львівська залізниця за рік збільшила середньодобове завантаження на 3%

Львівська залізниця (ЛЗ) в 2013 році збільшила середньодобове завантаження у порівнянні з 2012 роком на 2,9% - до 62,2 тис. тонн, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, середньодобова кількість навантажених вагонів за звітний період склала 1041 вагон, що на 1,06% більше показника 2012 року.

Загальний експлуатаційний вантажообіг Львівської залізниці в 2013 році скоротився порівняно з 2012 роком на 3,1% - до 19,3 млрд т/км нетто, а експлуатаційний вантажообіг локомотивів минулого року становив 33,4 млрд т/км брутто, що на 3,4% менше показника 2012 року.

Середня вага вантажного поїзда збільшився порівняно з 2012 роком на 1,07% - до 2 997 тонн брутто.

Загальний обіг вантажного вагона у 2013 році сповільнилося в порівнянні з 2012 роком на 0,98 доби - до 4,44 доби, а обіг навантаженого вагона прискорився на 0,03 доби - до 1,49 доби.

За даними прес-служби, за звітний період відмічається зростання ефективності використання локомотивного парку. Зокрема, середньодобовий пробіг локомотива минулого року збільшився в порівнянні з 2012 роком на 4,4% - до 451 км. Середня технічна швидкість також збільшилася на 2,3% - до 45,1 км/ч.

Продуктивність локомотивного парку також зросла до показника 2012 року на 3,8% - до 1 млн т/км брутто.

Як повідомляв УНІАН, Львівська залізниця у 2013 році скоротила перевезення вантажів у порівнянні з 2012 роком на 1,2% - до 22,87 млн тонн.

Обсяг зернових, відвантажених і перевезених Львівською залізницею, в 2013 році збільшився порівняно з 2012 роком на 36,5% - до 2,3 млн тонн.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України і проходить територією 7 областей через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діють 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.