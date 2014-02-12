"Укрзалізниця" тимчасово зняла з експлуатації потяги Hyundai

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з 12 лютого цього року тимчасово змінила рухомий склад швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" на склад із локомотивною тягою у зв'язку з проведенням технічного огляду цих поїздів, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

"З 12 лютого 2014 року тимчасово на маршрутах курсування поїздів «Інтерсіті+» для перевезень пасажирів використовуватимуться поїзди, сформовані з пасажирських вагонів із локомотивною тягою", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що технічний огляд поїздів "Інтерсіті+" виробництва корейської компанії Hyundai Rotem проводитиметься за участю фахівців цієї компанії.

"У зв'язку з тимчасовою заміною категорії рухомого складу пасажирам, які придбали квитки на поїзди "Інтерсіті+" і здійснюватимуть поїздку залізничним транспортом, буде повернена різниця вартості проїзду. В разі відмови від поїздки кошти будуть повернені в повному обсязі. Для цього пасажирам потрібно звернутися до залізничних кас вокзалів", - уточнили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, за перший рік дії електронних квитків із 5 лютого 2013 року до 31 січня 2014 року на швидкісні поїзди категорії "Інтерсіті+" ними скористалися 298,4 тис. пасажирів.

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Довідка УНІАН. Швидкісні поїзди категорії «Інтерсіті+» почали курсувати в Україні з 27 травня 2012 року, з’єднавши Київ із Харковом та Львовом. На початку червня того ж року був запущений швидкісний поїзд сполученням Київ – Донецьк. Маршрут Київ – Дніпропетровськ був введений у графік руху 11 листопада 2012 року, а з 26 травня 2013 року його подовжили до Запоріжжя. Тоді ж, за новим графіком руху на 2013-2014 роки, швидкісні поїзди з Дніпропетровська, Харкова та Донецька відправилися до Сімферополя.

Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), створене відповідно до наказу Міністерства інфраструктури від 22 лютого 2012 року.

УЗШК займається організацією експлуатації та технічного обслуговування швидкісного рухомого складу вітчизняних і зарубіжних виробників.

На сьогодні УЗШК оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem і двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda.