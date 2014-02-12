«Бориспіль» зацікавлений у співпраці з "Аіро Кейтерінг Сервісіз Україна"

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" зацікавлений у продовженні співпраці з кейтеринговою компанією "Аіро Кейтерінг Сервісіз Україна" і не збирається витісняти її з аеропорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив генеральний директор аеропорту «Бориспіль" Олексій Кочанов.

"Компанію ніхто не виганяє і не виживає. Ми зацікавлені у розвитку конкуренції. Ми зацікавлені, щоб компанія працювала на ринку. Компанія спільно з нами вже розробила план щодо участі у конкурсних процедурах Фонду держмайна. Ми сіли разом і обговорили, як це робити найшвидше. У нас є повний контакт з генеральним директором компанії, який отримав від нас усі необхідні документи на участь в конкурсі", - сказав Качанів.

За його словами, аеропорту і "Аіро Кейтерінг Сервісіз Україна" також вдалося знайти механізм, за яким компанія продовжує працювати на ринку кейтерингових послуг до моменту проходження всіх конкурсних процедур.

"Ми підтримуємо наявність конкуренції, розвиваємо її. Крім існуючих компаній є ще дві заявки на організацію кейтерингу від українських компаній, які працюють в аеропорту в сфері громадського харчування, і одна заявка від провідного оператора московського авіавузла - компанії "Аеромар", - повідомив гендиректор.

Він також зазначив, що в поточному році аеропорт планує збільшити кількість операторів кейтерингу до п'яти. На сьогоднішній день на підставі підписаних договорів в аеропорту оперують компанії "Роял Кейтеринг" та Do&Co. Аеропорт також готується до підписання договору з "Аіро Кейтерінг Сервісіз Україна".

"Ми розглядали ситуацію з регіональним відділенням Фонду держмайна, яке веде ці процеси, і ми сподіваємося пройти всі конкурсні процедури в березні цього року", - зазначив Качанів.

Як повідомляв УНІАН, міжнародний аеропорт "Бориспіль" в кінці січня поточного року припинив доступ підприємства "Аіро Кейтерінг Сервісіз Україна" до інфраструктури, перш за все, до контрольованих зон аеропорту.

Державна служба з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва (Держпідприємництва) звернулася до Антимонопольного комітету з проханням заборонити аеропорту «Бориспіль» створювати перешкоди для роботи компанії «Аіро Кейтерінг Сервісіз Україна», що займається забезпеченням харчуванням пасажирів повітряних суден.

Довідка УНІАН. Компанія «Аіро Кейтерінг Сервісіз Україна» працює на українському ринку з 1997 року. Підприємство займається виробництвом і доставкою харчування на борт повітряного транспорту в аеропорту «Бориспіль».

Штат співробітників складає 167 осіб.

Влітку 2013 року Міністерство інфраструктури призначило виконуючим обов'язки генерального директора Міжнародного аеропорту «Бориспіль» колишнього директора Міжнародного аеропорту «Одеса» Олексія Кочанова.

За інформацією ЗМІ, Одеський аеропорт з 2011 року контролюють структури і менеджмент, афілійовані з бізнесменами Борисом Кауфманом і Олександром Грановським. Крім одеського аеропорту бізнесмени Кауфман і Грановський контролюють аеропорт "Сімферополь" через нідерландську компанію Van den Akker Holding B.V.и міжнародний аеропорт "Бориспіль" через ТОВ "Аеропорт Хендлінг".

Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, лідер на авіаційному ринку країни. Він забезпечує 65% пасажирських авіаперевезень України. З аеропорту «Бориспіль» понад 50 авіакомпаній здійснюють регулярне сполучення більш ніж 100 напрямків.

***Кейтеринг - галузь громадського харчування, пов'язана з наданням послуг на віддалених точках, що включає всі підприємства і служби, які надають підрядні послуги з організації харчування співробітників компаній і приватних осіб в приміщенні і на виїзному обслуговуванні, а також здійснюють обслуговування заходів різного призначення та роздрібний продаж готової кулінарної продукції.