Донецька залізниця у січні перерахувала в бюджети та цільові фонди 155,9 млн грн

Зокрема, за вказаний період Донецька магістраль перерахувала в державний бюджет 19,6 млн грн, у тому числі податку на додану вартість - 10,7 млн грн, податку на прибуток - 8,9 млн грн, до місцевих бюджетів - 38,73 млн грн, а також єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - 97,53 млн грн.

Також повідомляється, що розрахунки з бюджетами всіх рівнів проведено в повному обсязі й у встановлені терміни.

"Донецька залізниця розраховує на те, що при формуванні бюджету на 2014 рік Донецька та Луганська облдержадміністрації заклали достатньо коштів для компенсації фактичних витрат залізниці за перевезення пасажирів пільгових категорій, а також на придбання залізничного рухомого складу, як це визначено Законом України «Про залізничний транспорт», - наголосили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, Донецька залізниця у 2013 році перерахувала до бюджетів і цільових фондів понад 2,8 млрд грн.

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у 2013 році скоротила відрахування в державний бюджет і державні цільові фонди порівняно з 2012 роком на 7,3% - до 12,7 млрд грн.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною «Укрзалізниці». Донецька магістраль пролягає через територію Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).