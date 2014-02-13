Toyota відкликає 2 млн машин через проблеми з програмним забезпеченням

Один з найбільших світових автовиробників компанія Toyota відкликає 1,9 млн своїх автомобілів гібридної моделі Prius нового покоління по всьому світу у зв'язку з виявленою помилкою в програмному забезпеченні, яка може призвести до зупинки бензоелектричної гібридної системи.

Про це повідомляє New York Times з посиланням на представника компанії Toyota в Японії Брайана Ліонса.

«Приблизно половина з відкликаються автомобілів знаходяться в Японії, тоді як 713 тис. автомобілів - у Північній Америці і 130 тис. - в Європі», - повідомив він.

За словами Ліонса, компанії поки не відомо про аварійні випадки зазначеного дефекту.

«Проблеми у налаштуваннях програмного забезпечення на Prius нового покоління можуть пошкодити транзистори в гібридних системах. Через дефект також можуть відключатися фари, а в деяких випадках гібридна система автомобіля може раптово вимикатися під час їзди», - йдеться в повідомленні.

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Для того, щоб усунути дефект, власникам Prius необхідно відвідати дилера.

Як повідомляв УНІАН, у квітні минулого року японські автомобільні компанії Toyota, Honda, Nissan і Mazda відкликали 3,4 млн своїх авто у зв'язку з виявленим дефектом подушок безпеки.

Для найбільших світових автовиробників відкликання автомобілів з-за найменшого дефекту є нормальною практикою, яка позитивно впливає на імідж компанії.

Довідка УНІАН. Корпорація Toyota є найбільшим японським автовиробником і одним з найбільших світових автовиробників.

Гібридний автомобіль Toyota Prius оснащений бензиновим двигуном і двома електричними мотор-генераторами, а також акумулятором високої ємності. Електродвигун здатний працювати як генератор, перетворюючи кінетичну енергію в електрику і заряджаючи акумулятор.

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