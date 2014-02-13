Херсонський морський і Бузько-Дніпровсько-Лиманський канали закриті через сильний вітер

За оперативними даними Міністерства інфраструктури України, Херсонський морський і Бузько-Дніпровсько-Лиманській канали закрито для руху суден через сильний вітер.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінінфраструктури.

Разом з тим, канали Керч-Єнікальський і гирло «Бистре» відкрито для руху. Морські торгові порти функціонують у звичайному режимі.

Станом на 6-ту ранку аеропорти «Дніпропетровськ», «Харків» і «Київ» (Жуляни) через туман не приймали літаки. Рейси виконувалися із запасних аеродромів, затримувалися або були скасовані.

Проїзд автомобільними дорогами загального користування забезпечують 18 одиниць техніки і 53 дорожніх робітників.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого 4 морські торгові порти України з 18 діючих працювали з обмеженнями через туман.