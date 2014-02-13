«Бориспіль» має намір допустити компанію «Аеропорт Хендлінг» до обслуговування пасажирів

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» планує дозволити хендлінговій компанії з пасажирського та наземного обслуговування «Аеропорт Хендлінг» займатися обслуговуванням своїх пасажирів.

Про це журналістам повідомив гендиректор аеропорту «Бориспіль» Олексій Кочанов.

«Ця компанія ще не прийшла в аеропорт, а всього лише сертифікувалася у Державіаслужбі. Однією з умов сертифікації була, серед іншого, наявність генугоди з аеропортом та наявність цієї інформації в публічних джерелах. Для цього ми розмістили таку інформацію у нас на сайті», - повідомив Кочанов.

За його словами, на ринку багато років функціонують компанії «Інтеравіа», «Аеро Хендлінг» і «Транс-аеро-хендлінг».

Також працює на ринку хендлінгових послуг «Українська хендлінгова компанія», що представлена як в аеропорту «Бориспіль», так і в аеропорту «Київ» (Жуляни).

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«Тобто ринок хендлінгових послуг представлений цими великими компаніями, котрі займають значну частку. Крім того, сертифікати на наземне адміністрування є ще у 10 суб'єктів, але наземне адміністрування стосується більше рейсів бізнес-авіації. Це такий системний бізнес, але не пов'язаний із регулярними пасажирськими перевезеннями», - уточнив Кочанов.

При цьому він зазначив, що власна хендлінговаа служба аеропорту має сертифікат із пасажирського хендлунгу та має частку в 25% ринку.

«Такі компанії, як «Люфтганза» та «Австрійські авіалінії», сьогодні обслуговуються безпосередньо нашою компанією», - зазначив Кочанов.

Довідка УНІАН. Підприємство «Аеропорт Хендлінг" засноване у вересні 2010 року. Статутний фонд складає 10 тисяч гривень. Засновником «Аеропорт Хендлінг" виступає зареєстрована у Лондоні компанія Airport Development Solutions Ltd.

За інформацією ЗМІ, компанія «Аеропорт Хендлінг» з літа 2013 року фактично є монополістом у наданні хендлінгових послуг в аеропортах «Одеса» та «Сімферополь».

Структури та менеджмент, афілійовані з бізнесменами Борисом Кауфманом і Олександром Грановським, із 2011 року контролюють Одеський аеропорт, а з березня 2013 року - і Сімферопольський аеропорт.

Олексій Кочанов очолює Міжнародний аеропорт «Бориспіль» з липня 2012 року, до цього він працював директором ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса».