У Китаї продажі автомобілів досягли рекордного показника

Продажі автомобілів у Китаї зросли в січні на 6% у річному обчисленні, досягнувши рекордного показника в 2,15 мільйона машин, повідомила Асоціація автомобільної промисловості Китаю (ААПК).

Виробництво автомобілів в січні зросло на 4,4% в річному вираженні - до 2,05 мільйона одиниць, передає ПРАЙМ.

Порівняно з груднем продажі автомобілів у Китаї в січні виросли на 1%, а їх виробництво скоротилося на 4%.

В цілому ситуацію в автоіндустрії КНР в перший місяць 2014 року експерти ААПК оцінюють як "добру".

Китай в 2009 році випередив США, ставши найбільшим у світі автовиробником і ринком продажів автомобілів. У 2013 році виробництво автомобілів в Китаї зросло на 14,8% - до 22,12 мільйона штук, продаж - на 13,9%, до 21,98 мільйона одиниць.