Міндоходів пропонує бізнесу обговорити модель митного постаудиту

Міністерство доходів і зборів України пропонує представникам бізнесу обговорити модель проведення операцій митного постаудиту, що передбачає скорочення часу проходження вантажів через кордон і спілкування бізнесменів зі співробітниками митних служб, але з можливістю подальшого контролю і посиленням відповідальності у разі виявлення порушень митного законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, презентація відповідної пропозиції відбулася під час засідання Інвестиційної ради при Міндоходів, учасниками якої стали представники великих підприємств різних секторів економіки і керівники міністерства.

За даними відомства, постаудит дозволить прискорити і спростити оформлення товарів на митниці, зробить систему прозорою і загальнодоступною, посилить відповідальність шляхом збільшення штрафних санкцій і дозволить декорумпувати систему.

Зокрема, Міндоходів пропонує контролювати митну вартість при оформленні попередньої декларації, налагодити електронний обмін даними з суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, надати платникам податків можливість знайомитися з інформацією про ціни на товари, яку має міністерство.

Для цього відомство пропонує внести зміни до деяких законодавчих актів, зокрема, до Податкового і Митного кодексів, а також розробити постанову Кабінету міністрів “Про затвердження Порядку формування і застосування бази “справедливих ринкових цін”.

Учасники засідання з боку бізнесу сприйняли пропозицію Міндоходів з обережністю, але різкої критики не висловлювали. Зокрема, в коментарі УНІАН фінансовий менеджер компанії «Шелл» Андреас Борк сказав, що інтерес бізнесу в тому, щоб розмовляти і обмінюватися думками. «А що стосується загальної економічної політики – звичайно, ми за діалог. Звичайно, всі бачать ситуацію в країні, звичайно, все непросто. І у зв'язку з цим діалог важливий», - відзначив фінансист.

У свою чергу, народний депутат України, почесний президент групи компаній «Контініум» Ігор Єремеєв в коментарі УНІАН зазначив, що країна перебуває в політичній кризі. «Але є й інше життя країни. І тому зустріч, що відбувається – це поточна робота. Ми завтра можемо ухвалити рішення щодо виходу з кризи, і ми маємо бути готові до того, щоб займатися своєю роботою далі, бути готовими до змін у законодавстві», – сказав Єремеєв.

«Думаю, що сьогодні, за великим рахунком, проблеми з розмитненням товарів немає, якщо, звичайно, немає втручання сторонніх сил у процес. Якщо ми говоримо про спрощення власне розмитнення, ми маємо говорити і про скорочення людей, які своїм авторитетом можуть вплинути на цей процес. Тому що, за великим рахунком, в цьому проблема, – відзначив Єремеєв. – Ініціатива спрощення митних процедур добра, але мені здається, що підприємців влаштовує процедура, їх не влаштовують побори, які йдуть разом із розмитненням. І це проблема, з якою треба боротися».

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Як повідомляв УНІАН, Митний кодекс було ухвалено в 2012 році. Разом з тим, митниця завжди вважалася однією з найбільш корупційних сфер, що визнавали навіть в самому Міндоходів. Зокрема, в квітні минулого року Міндоходів заявило про намір удосконалити антикорупційну практику на митниці в тісній співпраці та при консультаційній допомозі Європейського банку реконструкції й розвитку. А в жовтні міністерство планувало використовувати детектор брехні як інструмент боротьби з проявами корупції всередині міністерства – при проведенні внутрішніх розслідувань і прийомі на роботу нових співробітників. При цьому, за словами глави відомства Олександра Клименка, це не єдиний спосіб подолання корупційних явищ. Міністр закликав бізнес повідомляти про факти тиску на підприємців шляхом проведення додаткових перевірок.

У жовтні минулого року Кабінет міністрів затвердив п'ятирічну стратегію розвитку Міністерства доходів і зборів України, що містить вісім напрямів діяльності міністерства з вказівкою конкретних цілей і термінів їх досягнення. У найближчі п'ять років робота Міндоходів буде спрямована на вдосконалення податкових і митних сервісів, розвиток партнерських відносин із громадянами і бізнесом, активізацію міжнародної торгівлі за рахунок оптимізації митного регулювання, боротьбу з корупцією і тіньовим сектором економіки, а також на впровадження сучасних IT-рішень.

Консультативно-дорадчий орган – інвестиційна рада при Міндоходів запрацювала в червні 2013 року. У ній було утворено кілька робочих груп, які займаються питаннями покращення інвестиційного клімату, податків і зборів, законодавчими пропозиціями.