"Укрзалізниця" назвала причину призупинення використання поїздів Hyundai

Причиною призупинення використання швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem стали пошкодження кузову, виявлені під час чергового технічного огляду, який здійснюється після кожного рейса швидкісних поїздів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") Микола Сергієнко на брифінгу в Києві у четвер, 13 лютого.

"12 лютого ми виявили несправності, які змусили нас спільно з фахівцями компанії Нyundai і фахівцями української сторони ухвалити рішення про тимчасове припинення експлуатації поїздів Нyundai, оскільки ті першопричини, які були виявлені в поїзді №3, ми виявили характерні ознаки і в інших поїздах... Несправності, які були виявлені, пов'язані з безпекою руху і комфортом поїздів. Це пов'язано з кузовом і несучою конструкцією кузова. Є тріщини та є ті несправності, які, за нашими нормативами, змушують нас призупинити рух поїздів", - сказав Сергієнко.

Він зазначив, що вищезгадана поломка була виявлена спочатку в поїзді №3 у напрямі Харкова, а вже після чергового технічного обслуговування аналогічні причини несправності були виявлені й у решті поїздів.

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При цьому Сергієнко висловив надію, що після проведення відповідного техогляду спільно з фахівцями компанії Нyundai "Укрзалізниця" ухвалить технічні та організаційні рішення для виходу з цієї ситуації, і вже цього місяця відновить експлуатацію цих швидкісних поїздів.

Сергієнко також зазначив, що у разі виявлення недоліків, поломок, технічних несправностей компанія-виробник за свій рахунок їх усуватиме згідно з гарантійним обслуговуванням.

У свою чергу, генеральний директор представництва Нyundai Corporation в Україні Юн Сук Чой приніс свої вибачення українській стороні за ситуацію, що склалася, проте відзначив, що подібних поломок у інших країнах, де експлуатуються поїзди південнокорейської компанії, не спостерігалося.

"Ми дуже поважаємо думку "Укрзалізниці" і розуміємо, що її пріоритетний напрям - це безпека пасажирів. Оскільки ми поважаємо цю думку, ми ухвалили рішення призупинити рух поїздів. Хочу сказати, що у нас не було таких схожих проблем у інших країнах", - наголосив він.

Також він повідомив, що поїзди виробництва Нyundai Rotem експлуатуються в Америці, Гонконгу, Єгипті, Бразилії, Туреччині, а також обговорюється питання співпраці з Росією.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" з 12 лютого цього року тимчасово змінила пересувний склад швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" на склад із локомотивною тягою у зв'язку з проведенням технічного огляду цих поїздів.