"Укрзалізниця" хоче продовжити термін гарантійного обслуговування поїздів Hyundai

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") має намір продовжити на рік термін гарантійного обслуговування 10 швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" південнокорейського виробництва Hyundai Rotem, який за чинною угодою завершується для частини поїздів у травні цього року.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник генерального директора "Укрзалізниці" Микола Сергієнко на брифінгу в Києві у четвер, 13 лютого.

"У нас є перш за все договір сервісного обслуговування - це поточний ремонт, а другий договір - це гарантійний ремонт. Ремонт здійснюватиметься в рамках гарантійного ремонту, тому що у нас поїзди ще на гарантійному обслуговуванні. Гарантійний термін обслуговування - до двох років. У нас завершується гарантійний термін частини поїздів у травні, частини поїздів - у листопаді», - сказав Сергієнко.

Він також зазначив, що дія договору сервісного обслуговування, який було підписано з південнокорейською компанією в 2012 році, - 4 роки і 7 місяців, проте суму ремонту в результаті пошкоджень кузова швидкісних поїздів не уточнив.

Разом з тим, присутній на заході заступник генерального директора "Укрзалізниці" Павло Чекалов повідомив, що з сьогоднішнього дня "Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на напрями, якими курсували швидкісні поїзди, і вже в понеділок-вівторок відомство планує повністю замінити пересувний склад за маршрутом Київ-Харків на двосистемні поїзди Skoda і поїзди локомотивної тяги "Україна-2" виробництва Крюковського вагонобудівного заводу, які, за його словами, повністю аналогічні поїздам Hyundai за комфортом. За рештою напрямів сформовано поїзди з локомотивною тягою з наявного рухомого складу, зокрема, ці поїзди формуватимуться лише з купейних вагонів і вагонів СВ.

"Якщо пасажир потрапляє у вагон СВ - то це аналогічно першому класу поїздів категорії "Інтерсіті+", якщо пасажир потрапляє в купейний вагон - те це аналогія другого класу", - уточнив він.

Чекалов також сказав, що у зв'язку з тимчасовою заміною категорії рухомого складу пасажирам, які раніше придбали квитки на поїзди "Інтерсіті+", буде повернуто різницю вартості проїзду. У разі відмови від поїздки кошти буде повернуто в повному обсягу. При цьому він зазначив, що термін повернення квитків не обмежений.

За його словами, "Укрзалізниця" може в повному обсягу забезпечити перевезення пасажирів за маршрутами курсування поїздів "Інтерсіті+" згідно з їхніми запитами.

"Всі пасажири, які матимуть бажання поїхати цими напрямами і за цим графіком швидкісних поїздів, будуть вивезені. Виключаємо ту ситуацію, коли хтось захоче поїхати за цим графіком і ми не забезпечимо вивезення", - заявив Чекалов, зазначивши, що всього залізниці надали за всіма напрямами проходження швидкісних поїздів 5761 квиток, із яких на сьогодні вже викуплено 2870 квитків.

Заступник керівника відомства також повідомив, що 12 лютого найбільше затримався один із поїздів Київ-Харків - на 1 годину і 40 хвилин згідно з цим графіком руху швидкісного поїзду. Крім того, на 39 хвилин пізніше прибув поїзд Київ-Донецьк, поїзд Київ-Харків – на 1 годину і 18 хвилин, Київ-Дніпропетровськ - на 13 хвилин, Київ-Львів – на 48 хвилин, Харків-Київ - на 40 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" з 12 лютого тимчасово замінила пересувний склад швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem на склад із локомотивною тягою у зв'язку з проведенням технічного огляду цих поїздів.

Причиною призупинення використання швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" стали пошкодження кузову, виявлені під час чергового технічного огляду.

Після проведення відповідного техогляду спільно з фахівцями компанії Нyundai "Укрзалізниця" ухвалить технічні та організаційні рішення для виходу з цієї ситуації та вже цього місяця планує відновити експлуатацію цих швидкісних поїздів.

У разі виявлення поломок або технічних несправностей компанія-виробник за свій рахунок їх усуватиме згідно з угодою гарантійного обслуговування.