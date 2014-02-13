Авіакомпанія YanAir з 19 березня відкриває рейс Вінниця - Тель-Авів

Авіакомпанія YanAir (Київ) з 19 березня почне виконання регулярних міжнародних рейсів Вінниця - Тель-Авів (Ізраїль).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну угоду 13 лютого підписали представники аеропорту «Вінниця» та авіакомпанії YanAir.

Угода передбачає запуск від двох рейсів на тиждень із виконанням з міжнародного аеропорту «Вінниця» (Гавришівка).

Планується здійснювати вильоти з Вінниці о 11:30, прибуття в Тель-Авів о 14:30, повернення з Тель-Авіва назад о 16:00, прибуття до Вінниці о 19:00.

Вартість квитка в обидва кінці становить 365 доларів США (у гривнях за курсом НБУ на день продажу) в одну сторону промоціна становить від 1516 гривень з урахуванням такси.

Довідка УНІАН. Yanair - нова українська авіакомпанія, яка отримала сертифікат на здійснення діяльності 26 липня 2013 року. Флот авіакомпанії складається з 2 літаків Saab 340A шведського виробництва.

Вінницький аеропорт збудовано у 1983 році, з 1999 року його експлуатація майже припинилася. В останні роки здійснена часткова реконструкція аеровокзального комплексу (обсяг інвестицій склав більше 8 млн грн).

Із травня 2008 р. Міністерство транспорту і зв'язку видало ліцензію аеропорту «Вінниця» на обслуговування внутрішньодержавних пасажирських авіарейсів, а з грудня 2008 р. відкрито міжнародний пункт пропуску через державний кордон для повітряного сполучення в аеропорту "Вінниця" (Вінницька область).