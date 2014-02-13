Компанії «Провідна» повернули ліцензію на автострахування

Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг відновила дію ліцензії ОСЦПВ страхової компанії «Провідна», повідомила прес-служба комісії.

Згідно з повідомленням, рішення про поновлення дії ліцензії було прийнято на засіданні комісії 13 лютого.

«11 лютого 2014 СК «Провідна» надала Нацкомфінпослуг письмові пояснення і документи, що підтверджують усунення порушень, що стали підставою для тимчасового зупинення ліцензії», - йдеться в повідомленні регулятора.

Нацкомфінпослуг розглянула представлені матеріали і встановила факт усунення компанією порушень.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг з 11 лютого тимчасово призупинила дію ліцензії страхової компанії “Провідна” на здійснення діяльності щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ).

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Довідка УНІАН. СК «Провідна» працює на страховому ринку України з 1995 року і входить у трійку компаній-лідерів з продажу полюсів ОСЦПВ. Регіональна мережа компанії включає понад 430 офісів, 25 центрів врегулювання збитків, 25 центрів медичного асистансу на всій Україні і власний контакт-центр. Агентська мережа компанії нараховує понад 5 600 страхових агентів.

Компанія є членом Ліги страхових організацій України, Моторного (транспортного) страхового бюро України та інших професійних об'єднань.