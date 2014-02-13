Придніпровська залізниця в січні збільшила середньодобовий пробіг локомотива

Придніпровська залізниця (ПЗ) в січні 2014 року збільшила середньодобовий пробіг локомотива порівняно з аналогічним місяцем 2013 року на 2,9% - до 498 км з 484 км, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, середньодобовий пробіг за цей період перевищив плановий показник на 3,8%.

При цьому середньодобова продуктивність локомотива зросла порівняно з показником січня минулого року на 0,1% - до 1,4 млн т/км брутто, що на 0,4% більше плану.

Водночас, Придніпровська залізниця прискорила обіг навантаженого вагона до показника січня 2013 року на 0,14 діб - до 1,63 доби, а оборот вантажного вагона - на 0,46 доби - до 4,22 доби.

Як зазначає прес-служба, Придніпровської магістралі минулого місяця поточного року вдалося збільшити дільничну швидкість порівняно з плановим показником на 1,8% - до 39,2 км/год.

Крім того, простій вагона на одній технічній станції в січні скоротився порівняно з плановим показником і показником січня 2013 року на 0,43 години і на 1,51 години відповідно - до 8,37 годин.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця у 2013 році збільшила навантаження вантажів у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року на 2,1% - до 117,5 млн тонн.

Придніпровська залізниця у 2013 році збільшила середньодобовий пробіг локомотива порівняно з 2012 роком на 4,8% - до 480 км.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.