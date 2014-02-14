"Укрзалізниця" планує модернізувати та відремонтувати 667 км шляху

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") цього року планує модернізувати і капітально відремонтувати 667,1 км колії на суму 1,74 млрд грн, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, залізниці країни планують цього року капітально відремонтувати 341,4 км колії на суму 542,2 млн грн, а також збільшити обсяги модернізації колії з укладанням подовжених рейок без стиків порівняно з 2013 роком на 18% - до 325,7 км на суму 1,2 млрд грн.

Крім того, "Укрзалізниця" також заявила про наміри реконструювати в поточному році 155 комплектів стрілочних переводів на суму 135,3 млн грн.

"Завдяки застосуванню спеціальної технології зварювання та використання рейок завдовжки понад 800 м безстиковий шлях забезпечує більшу плавність руху поїздів і сприяє збільшенню їх швидкості", - наголосили в прес-службі.

Як повідомили в прес-службі з посиланням на начальника Головного управління колійного господарства відомства Євгена Юрковського, залізні дороги країни мають намір використовувати високопродуктивну техніку для ремонту колійного господарства, що дозволить значно поліпшити якість і надійність робіт.

Також повідомляється, що минулого року колійники модернізували 276 км колії з укладанням подовжених рейок без стиків, капітально відремонтували 542,8 км шляху, а також виконали середній та комплексно-оздоровчий ремонт 1420 км шляху.

Крім того, замінено на металеві частини 95 комплектів стрілочних переводів на нові, 357 таких комплектів - на старопридатні, а також виконано середній ремонт 700 стрілочних переводів.

Також було прокладено майже 560 тис. нових шпал, а в рамках програми ліквідації ділянок головної колії на дерев'яних шпалах, розрахованої на 2011-2016 роки, у 2013 році були замінені дерев'яні шпали на залізобетонні на 206 км шляху.

Крім того, фахівці колійного господарства в 2013 році виконали значний обсяг робіт з капітального ремонту штучних споруд і земляного полотна, що дозволило усунути дефекти, виявлені в 51 штучній споруді, і запобігти деформації земляного полотна на 15 об'єктах. Також завдяки цим роботам було скасовано 16 попереджень про обмеження швидкості руху поїздів на інженерних спорудах.

Як повідомляв УНІАН, фактична вартість модернізації 1 км верхньої конструкції шляху у 2013 році становила 3,8 млн грн, а орієнтовна вартість будівництва 1 км залізничних шляхів становить 10 млн грн. При цьому загальна вартість ремонту верхньої будови колії, зокрема, рейок та шпал, досягає 6,2 млрд грн щорічно, а необхідна річна сума на утримання інженерних споруд - близько 470 млн грн.

Довідка УНІАН. Експлуатаційна протяжність головних залізничних шляхів України становить 21640,4 км, з них 74% - безстикові колії.

Усього на залізницях України знаходиться 19 407 інженерних споруд, з яких 7 813 мостів, 101 автопутепровод, 44 залізничні тунелі, 10 948 водопропускних труб.