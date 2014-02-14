Південно-Західна залізниця за рік відремонтувала понад 900 км контактної мережі

Зокрема, ПЗЗ минулого року капітально відремонтувала 573 км контактної мережі та модернізувала 343 км.

Крім того, за вказаний період працівники служби електропостачання в рамках програми капітального будівництва проклали 37 км контактної мережі.

За даними прес-служби, минулого року було електрифіковано наступні об'єкти залізничної інфраструктури: два перегони на дільниці Конотоп-Ворожба; естакада на станції Київ-Московський для збільшення пропускної спроможності мосту ім. Кирпи, бокові колії на станціях Київ-Московський, Житомир і Борщагівка, що сприяло збільшенню кількості електрифікованих колій парку відстою приміських пасажирських поїздів.

Також повідомляється, що напівкомпенсовану контактну мережу було переведено в компенсовану на дільницях Фастів - Козятин, Київ - Ніжин, Конотоп - Хутір-Михайлівський, що дозволило збільшити швидкість руху поїздів зі 140 до 160 км/год.

Крім того, залізничники реконструювали електромережу на станції Ніжин, а також замінили дерев'яні опори на залізобетонні.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") цього року має намір виділити на модернізацію пристроїв електропостачання 121,3 млн грн.

Відомство планує до 2016 року інвестувати в електрифікацію 1467 км шляху близько 16 млрд грн.

Південно-Західна залізниця у 2013 році в рамках підготовки до зими модернізувала 79,9 км шляхів і відремонтувала понад 467,8 км.

Довідка УНІАН. На сьогоднішній день експлуатаційна мережа залізниць України становить майже 22 тис. км доріг, з яких електрифіковано 47,4%.

Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. У віданні ПЗЗ знаходиться близько 20% основних виробничих фондів «Укрзалізниці».

Південно-Західна залізниця займає друге місце по обсягу перевезень серед шести залізниць України. В загальному обсязі вантажних перевезень України кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.